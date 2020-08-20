ديالى تعلن اجراء اعلى معدلات الفحص لمسحات حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 6 اشهر

2020/08/20 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن اجراء اعلى معدلات الفحص لمسحات حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 6 اشهر.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى اجرت خلال الساعات 24 الماضية 756 فحص لمسحات جديدة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وهو اعلى معدل يومي منذ دخول الفيروس الى […]

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