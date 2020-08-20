ضبط طن من المواد الفاسدة كانت في طريقها لاسواق” بعقوبة”

2020/08/20 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن ضبط طن من المواد الغذائية الفاسدة كانت في طريقها لاسواق بعقوبة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق مشترك من الرقابة الصحية والامن الوطني نجح من ضبط طن من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت في طريقها الى اسواق ببعقوبة بينها بيض مغشوش […]

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