خطوات شحن “السيارة الكهربائية” في منزلك بكل امان وسهولة

2020/08/20 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت السيارات الكهربائية فى الأسواق العراقية ، وبدأت محطات شحن الطاقة في الانتشار بجميع أرجاء الجمهورية ، بعد أن كانت قلتها من أهم العقبات أمام انتشارها .وخلال الفيديو التالى نشرح لكم كيفية شحن السيارة الكهربائية من المنزل فى كبس الكهرباء العادى الذى يسمح بشحن السيارة بطريقة بسيطة دون البحث عن محطات تزويد بالطاقة إذا […]

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