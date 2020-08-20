لليوم الثالث.. النفط ينخفض وسط التخوف من تعافي الطلب

2020/08/20 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انخفض النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، حيث بدا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأوبك + حذرين بشأن تعافي الطلب حيث تكافح العديد من الدول لاحتواء فيروس كورونا.وتراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي بنسبة 1 ٪ نحو 42 دولارًا للبرميل حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الوباء سيؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، […]

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