إيران تكشف عن صاروخ “أبو مهدي المهندس” يصل مداه إلى أكثر من ألف كم

2020/08/20 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن تصنيع صاورخ جديد أطلقت عليه اسم “أبو مهدي المهندس”، وقالت إن مداه يفوق ألف كيلومتر.وقالت الوزارة إن “أبو مهدي المهندس” هو صاروخ كروز بحري قادر على تخطي منظومات دفاع الأعداء، ويطلق من الأعماق وسيتم تزويد القوات البحرية به قريبا.كذلك أعلنت الوزارة أنها طورت صاروخ “ذو […]

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