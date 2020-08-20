بومبيو يزور الكاظمي في محل اقامته لبحث الحوار الستراتيجي وعدة ملفات مشتركة

2020/08/20 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته، بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، (20 آب 2020) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الحوار الستراتيجي وملفات مشتركة أخرى.وبحسب بيان لمكتب الكاظمي فإن الأخير بحث مع بومبيو، أهم الملفات ذات … Readmore

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