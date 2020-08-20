بيئة ديالى تعلن انطلاق ’’المسح الاشعاعي’’ لمؤسساتها الصحية

2020/08/20 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الخميس (20 آب 2020)، ، انطلاق المسح الاشعاعي لمؤسساتها الصحية داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان" الدائرة ومن خلال فرق مختصة اطلقت برنامجاً لاجراء مسوحات اشعاعية شاملة للمؤسسات الصحية في بعقوبة وبقية مدن المحافظة".

واضاف، ان "المسح الاشعاعي يجري من خلال اجهزة دقيقة ومتطورة لبيان المستوى الاشعاعي خاصة للمراكز التي تضم اجهزة طبية دقيقة ومنها المفراس".

ولفت الشمري الى ان "المسح سيحقق 3 فوائد في ان واحد وهي الحفاظ على البيئة الصحية داخل المؤسسات والمراكز والكشف اذا ما كان هناك خطأً في الذبذبات الخاصة بالاجهزة أو في اجراءات السلامة".

واشار الى ان "المسح الاشعاعي يعد إجراءً ضرورياً وسيشمل كل المراكز والمؤسسات وفق جداول زمنية محددة".

وتمتلك دائرة البيئة اجهزة متطورة ودقيقة قادرة على الكشف عن اي تسرب اشعاعي مضر بالصحة وفق محددات بيئية وصحية شاملة.

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