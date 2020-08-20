2020/08/20 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واشنطن تكشف حجم المساعدات المالية المقدمة للعراق خلال الزيارة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واشنطن تكشف حجم المساعدات المالية المقدمة للعراق خلال الزيارة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).