زوجة “حفيد مؤسس دولة قطر ” تخرج عن صمتها وتفضح النظام القطري

2020/08/20 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، عن ضجرها من مراوغة النظام القطري بشأن زوجها وانقطاع الاتصال به رغم تدخل الأمم المتحدة في قضيته.وفي حديث لها عبر قناة “العربية”، أكدت زوجة الشيخ طلال آل ثاني “أسماء ريان” أن السلطات القطرية تحاول إيهام الرأي العام بإطلاق سراح زوجها بعد أن قاموا بنقله […]

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