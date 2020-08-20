2020/08/20 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يصدر أكثر من ٦ آلاف طن من البرايم كوت إلى الامارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر أكثر من ٦ آلاف طن من البرايم كوت إلى الامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر أكثر من ٦ آلاف طن من البرايم كوت إلى الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).