الكاظمي يلتقي في واشنطن أعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية

2020/08/20 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفي إطار زيارته الحالية الى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت.

ورحب الكاظمي في مستهل اللقاء، بأعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، وعبّر عن شكره لحسن الحفاوة والاستقبال.

وأشار الكاظمي الى أهمية التعاون الإستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية، وأكد استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، ودعا البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس الى انفتاح اقتصادي كبير.

من جانبهم أبدى أعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية استعداد الشركات الأمريكية الكبرى للعمل والاستثمار في العراق، وعبّروا عن تفاؤلهم بخطوات رئيس الوزراء،مصطفى الكاظمي، منذ تولي مهامه في الحكومة.

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