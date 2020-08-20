الطاقة الامريكية: الشركات الامريكية وقعت اتفاقات مع العراق بقيمة 8 مليارات دولار

2020/08/20 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الطاقة الامريكية، توقيع شركات الطاقة الامريكية اتفاقات مع العراق بقيمة 8 مليارات دولار في مجالي النفط والكهرباء.





وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شركات هانيويل إنترناشونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقات تجارية بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

وتضرر الاقتصاد العراقي بسبب إجراءات الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبسبب تراجع أسعار النفط.



وأدت احتجاجات اندلعت العام الماضي إلى استقالة رئيس الوزراء السابق.

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت في بيان ”هذه الاتفاقات مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق، وإنني على ثقة من أن نفس الشركات التي مكنت الولايات المتحدة من الاستقلال في مجال الطاقة ستستخدم خبراتها الواسعة لمساعدة العراق على تحقيق إمكانياته الكاملة في قطاع الطاقة“.

وجرى توقيع الاتفاقات عقب اجتماع وزيري النفط والكهرباء العراقيين مع برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن أمس الأربعاء مع رئيس وزراء العراق وصناعة الطاقة الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في حديث منفصل للصحفيين قبل بيان وزارة الطاقة إن المسؤولين سيناقشون أيضا قضايا الأمن القومي بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.

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