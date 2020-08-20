2020/08/20 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صعد الذهب، اليوم الخميس، معوضا بعض الخسائر التي إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي الوباء يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).