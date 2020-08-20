2020/08/20 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: اصلاح 49 تخسفاً شمال العاصمة وكالة تقدم الاخبارية.

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