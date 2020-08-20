خلفان يرد على مفتي القدس “خوش مفتي” بسبب تحريم الاخير صلاة الاماراتيين في القدس

2020/08/20 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على ما أدلى به مفتي القدس، محمد حسين، حول حكم صلاة الإماراتيين أو من يأتي على متن طائرة إماراتية إلى مطار بنغوريون للصلاة في المسجد الأقصى بالقول “خوش مفتي “.جاء ذلك … Readmore

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