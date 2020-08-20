سفير الاتحاد الأوروبي: اشعر بالحزن لرؤية المزيد من الاغتيالات في البصرة

2020/08/20 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الاتحاد الأوروبي، مارتن هوث، ان اخضاع الميليشات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة أمر حاسم لأجل مستقبل العراق.وقال هوث في تغريدة على “تويتر” إنه “أشعر بالحزن الشديد، في عشية السنة الهجرية الجديدة، لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين الشباب في البصرة”.وأوضح أن “اخضاع الميليشات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة هو …

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