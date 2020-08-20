واشنطن : الكاظمي يجتمع بمنتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأميركية

2020/08/20 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق، داعياً البنوك الأمريكية الى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفي إطار زيارته الحالية الى […]

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