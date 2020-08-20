محافظ نينوى يشرف على استلام «٤٥» عجلة اسعاف

2020/08/20 | 10:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء عليأشرف محافظ نينوى نجم الجبورى، أمـــــــس الأربعاء، على استلام عجلات الإسعاف البالـــــغ عددها 45 عجلة والتي تم التعاقد على شرائها من قبل ديـــــوان المحافظة وتسليمها الى دائرة الصحة دعما للــــدائرة لسد احتياجها، حيث سيتم توزيع العجلات بحسب خطــــط وضعت من قبل صحة نينوى في مدينة الموصل وبقية الاقضـــية والنواحي.

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