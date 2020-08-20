مساعد جوجل Google Assistant يتجاوز 100 مليون تحميل

2020/08/20 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى عدد تحميلات تطبيق مساعد جوجل الشخصي Google Assistant أكثر من 100 مليون مرة من خلال الأجهزة الأندرويد، وهو أحد مساعدات البحث الصوتي مثل مساعد Siri الخاص بـ آبل، والذى يقوم بالعديد من الأوامر فور سماعه بها.وبحسب 9to5google التقني، لابد من الأخذ فى الإعتبار أن تطبيق مساعد Google الشخصي محمل بنسبة 99% تلقائيًا على […]

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