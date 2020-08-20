العقيد آسيمي غويتا يعلن نفسه رئيسًا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي

2020/08/20 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العقيد آسيمي غويتا نفسه رئيسًا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي وذلك بعد يوم واحد من احتجاز مجموعة من العسكريين المتمردين في البلاد للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وإجباره على الاستقالة.وقال غويتا في بيان متلفز في أعقاب الانقلاب … Readmore

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