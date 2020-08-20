الولايات المتحدة تكشف حجم مساعداتها المالية للعراق

2020/08/20 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت السفارة الاميركية في بغداد، حجم المساعدات المالية والانسانية التي منحتها الولايات المتحدة في العراق، مؤخرًا فضلًا عن الحجم الكلي منذ بداية السنة المالية في 2019.وقالت السفارة ببغداد في بيان تلقته “يس عراق” أن “الولايات المتحدة اليوم في واشنطن، أعلنت عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تقارب 204 ملايين دولار تقدّم لشعب […]

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