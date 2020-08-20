نوكيا “تهزم” مارسديس في دعوى قضائية قد تمنعها من بيع سياراتها في ألمانيا.. تعرف على القصة

2020/08/20 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تمكنت شركة نوكيا الفنلندية، من كسب دعوى قضائية ضد شركة ميرسيدس العالمية للسيارات، قد تقضي بمنع بيع سيارات ميرسيدس في المانيا.وكسبت نوكيا الدعوى في محكمة بمانهايم الالمانية، بعد رفعها دعوى انتهاك الملكية الفكرية ضد مارسيدس، بشأن استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول في السيارات.وكانت نوكيا تجني أكثر من مليار يورو من ترخيص […]

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