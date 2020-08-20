النفط ينخفض وسط التخوف من تعافي الطلب

2020/08/20 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفض النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، حيث بدا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأوبك + حذرين بشأن تعافي الطلب حيث تكافح العديد من الدول لاحتواء فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الامريكي بنسبة 1 ٪ نحو 42 دولارًا للبرميل حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الوباء سيؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، مكررًا وجهة نظره بأن التعافي سيعتمد على احتواء الفيروس.

وحذرت أوبك + أيضًا في اجتماع يوم الخميس، من أن وتيرة انتعاش الطلب كانت أبطأ مما كان متوقعًا ومعرضة لخطر موجة ثانية مطولة من تفشي المرض، بينما حثت المتقاعسين على الالتزام بتعهدات الإنتاج.

وارتفع إنتاج أوبك في تموز قبل أن تبدأ المنظمة رسميا في تخفيف التخفيضات هذا الشهر.

وفي الساعة 7 بتوقيت غرينتش انخفضت اسعار الخام الامريكي تسليم ايلول ، بنسبة 1٪ إلى 42.49 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد إضافة 0.1٪ يوم الأربعاء.

فيما خسر برنت لشهر تحميل تشلرين الاول 0.8٪ إلى 45.01 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 0.2٪ في الجلسة السابقة.

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