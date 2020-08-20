2020/08/20 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب عن محافظة البصرة مظفر إسماعيل الفضل، الخميس ، الحكومة ووزارة الكهرباء الإسراع بربط شنغهاي الصينية لتوفير 3000 ميغا واط.وقال الفضل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خطوط نقل الطاقة الكهربائية غير قادرة على العمل لساعات طويلة كونها قديمة ومتهالكة “.وأضاف “أننا قدمنا رؤية متكاملة للحكومة لتعزيز الطاقة الكهربائية الوطنية ب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: التعاقد مع الصين سيحل أزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: التعاقد مع الصين سيحل أزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).