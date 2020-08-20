سلة خبز ديالى تعيش مديونية هي الاكبر في تاريخها وتناشد بغداد لانقاذها

2020/08/20 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طالب مزارعي ناحية العظيم في ديالى، الخميس، الحكومة بتحرك عاجل لصرف مستحقات تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم المنحل(60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الالاف من مزارعي العظيم ينتظرون منذ اشهر تسديد الدولة مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة لافتا الى ان1% فقط من تم […]

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