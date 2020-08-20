ترامب يتوقع انضمام السعودية إلى قافلة التطبيع مع إسرائيل

2020/08/20 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي والذي سيفضي إلى تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترامب “نعم أتوقع ذلك”.وقال وزير الخارجية السعودي يوم […]

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