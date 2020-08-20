2020/08/20 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصورة: قصي خولي بلوك جديد... لن تعرفوه! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 11:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: قصي خولي بلوك جديد... لن تعرفوه!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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