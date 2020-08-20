رئيس غرفة تجارة واسط: نرفض مشروع الربط السككي بين العراق والكويت

2020/08/20 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس غرفة تجارة محافظة واسط، محمد ضياء حسين انصاف، رفضه واحتجاجه على مشروع الربط السككي بين العراق قوالكويت.وقال انصاف في بيان إن “رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة واسط وجميع منتسبيها من التجار يرفضون ويحتجون على مشروع الربط السككي بين العراق والكويت الذي يلحق اضرار سلبية كبيرة بالاقتصاد العراقي وميناء الفاو في البصرة …

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