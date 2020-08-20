نائب: ملفات موجعة تنتظر حكومة الكاظمي

2020/08/20 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الخميس، عن وجود ملفات موجعة تنتظر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تراهن على البقاء مع قدوم فصل الشتاء الذي سيكون منقذا لحكومته.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تظاهرات شهري تموز واب احرجت حكومة الكاظمي وكشفت مدى حجم التقصير والفساد في الوزارات عامة […]

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