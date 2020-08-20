المتحدث باسم رئيس البرلمان: قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزاً

2020/08/20 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم رئيس البرلمان شاكر حامد، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.

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