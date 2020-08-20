السعودية ترفض التطبيع مع إسرائيل من دون السلام مع الفلسطينيين

2020/08/20 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم أن بلاده لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما دام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يُحل.ولم يعقب الوزير بشكل مباشر على اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، ولكنه أشاد بكل خطوة توقف خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.[…]

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