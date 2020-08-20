شاهد بالصور: الظلام والدخان يغطيان المدينة.. كاليفورنيا “تحترق” بـ11 ألف صاعقة خلال 72 ساعة فقط

2020/08/20 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا ولقي قائد طائرة هيليكوبتر مصرعه، بعد ان اشعلت الصواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار فضلا عن تشريد عشرات الالاف من الاشخاص.وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة، في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال […]

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