المتحدث باسم الحلبوسي.قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا

2020/08/20 | 11:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اعلن شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.وقال حامد لوسائل اعلامية حكومية ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والامنية والاستعداد حول اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها".واضاف ان "قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا بعد أن اكملت اللجنة القانونية ملاحظاتها كافة، ليلبي طموحات الشعب وضمان مستقبل افضل للشباب

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