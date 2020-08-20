الصحة: العراق اول بلد سيحصل على لقاح كورونا واللقاحات المعلنة لاتزال تحت التجربة

2020/08/20 | 11:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد قالت وزارة الصحة، الخميس، إن العراق اول بلد سيحصل على لقاح كورونا، مبينة أن اللقاحات المعلنة لاتزال تحت التجربة.وأكد وزير الصحة حسن التميمي، أن "العراق سيكون البلد الاول الذي سيحصل على اللقاح في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى، واثبات نجاحه في الدول التي أعلنت عن تطوير اللقاح".وأشار إلى، أن "التنسيق قائم مع وزارة الخارجية العراقية للتواصل مع الدول المنتجة للقاح، وهنالك تواصل مستمر، وحين اقرار اللقاح فإن العراق داخل ضمن مجموعة الدول التي تطور تلك اللقاحات".وأوضح، أن "جميع اللقاحات التي اعلن عنها في بعض الدول مازالت تحت التجربة ولم تحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية, والوزارة متواصلة مع جميع الدول المنتجة للقاح وهنالك خبراء ومتخصصون في وزارة الصحة يقيمون نجاح وتأثير تلك اللقاحات وبتواصل مستمر مع منظمات العالمية وكذلك تواصل مع منظمة الصحة العالمية".وفي ما يتعلق بالادوية والعلاجات، أكد التميمي، أن "الوزارة وفرت جميع العلاجات ضمن البرتوكولات العالمية و هي متوفرة ومتاحة للمرضى المصابين بالفيروس وليست هنالك مشكلة بتلك العلاجات

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