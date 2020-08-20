المتحدث باسم الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزاً

2020/08/20 | 11:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، الخميس، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.وقال حامد في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والامنية والاستعداد حول اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها”.[…]

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