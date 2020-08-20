2020/08/20 | 11:27 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، الخميس، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.
وقال حامد في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والامنية والاستعداد حول اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزاً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، الخميس، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.
وقال حامد في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والامنية والاستعداد حول اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزاً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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