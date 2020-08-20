قتل خلاله 6 أشخاص. نائبة عن صلاح الدين تكشف تفاصيل هجوم الدجيل

2020/08/20 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، الخميس (20 آب 2020)، تفاصيل هجوم شنه تنظيم داعش على منطقة في اطراف الدجيل، مساء أمس الأربعاء.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوماً مسلحاً شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية في منطقة مالك الاشتر في اطراف قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

واضافت أن"الهجوم اعقبه انفجار عبوة ناسفة، ما اسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم اثنين من افراد القوات الامنية".

يتبع.



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