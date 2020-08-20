ترامب وأوباما يتبادلان الانتقادات على أسلوب إدارتهما للولايات المتحدة

2020/08/20 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرب كلامية بين الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما، ووجه كل منهما انتقادات للآخر على أسلوب إدارته للولايات المتحدة.في البداية، اعتبر أوباما أن خلفه الجمهوري دونالد ترامب لم يأخذ أبدا منصبه على محمل الجد، متهما الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.وكتب […]

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