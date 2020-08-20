وزير الداخلية يصل البصرة ويلتقي بالقادة الامنيين

2020/08/20 | 11:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الى محافظة البصرة للوقوف على اخر التطورات الأمنية بعد مسلسل الاغتيالات الأخير.وقال مراسل “تقدم” إن وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل الى محافظة البصرة للوقوف على اخر التطورات الأمنية في المحافظة.وأوضح أن الغانمي التقى بالقادة الأمنيين بحضور المحافظ اسعد العيداني.

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