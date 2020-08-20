استهداف مزارا دينيا في العراق

2020/08/20 | 11:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف قائممقام قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع، يوم الخميس، تفاصيل الهجوم الارهابي الذي استهدف مزاراً دينياً في اطراف القضاء، فيما أشار مصدر أمني الى حصيلة جديدة للضحايا.

وقال فزع إن "عناصر من داعش استهدفوا، فجر اليوم، مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر، بكمين منظم حيث اقدموا على ت...

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