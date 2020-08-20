سفير اوروبا : اخضاع الميليشات والعصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة

2020/08/20 | 11:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- عبر سفير الاتحاد الاوربي في بغداد مارتن هوث ، عن حزنه الشديد لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في محافظة البصرة ، فيما اكد على اخضاع الميليشات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة .وقال هوث في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ،”أشعر بالحزن الشديد، في […]

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