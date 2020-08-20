الكاظمي يمدد زيارته إلى الولايات المتحدة

2020/08/20 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر رسمية ان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وافق على تأجيل موعد العودة إلى بغداد، التي كانت مقررة، مساء اليوم الخميس مؤكدة ان التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس، رغبة منهم بلقاء الكاظمي.

وأشارت المعلومات إلى أن اللقاءات المستجدة ربما تشمل رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

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