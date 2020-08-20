الغزي: الحكومة تؤسس لبناء منظومة خدمات الكترونية تدعم توجهاتها بتحقيق الإصلاح

2020/08/20 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قيام الحكومة بالتأسيس لبناء منظومة خدمات إلكترونية متكاملة تدعم توجهاتها في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير عمليات القطاع العام.

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي خلال اجتماع مع لجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحكومة الإلكترونية، على أهمية التزام مؤسسات الدولة كافة بإنجاز متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية وفقا للتوقيتات المحددة، وتشكيل فرق فرعية للوقوف على المعوقات التي تؤثر على انجاز المشروع.

وبحثت اللجنة الشراكة مع وكالة كويكا الكورية التي أبدت استعدادها لدعم العراق ونقل خبراتها في مجال الحكومة الإلكترونية.

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