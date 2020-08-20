الشيخ جمال الضاري: اغتيال رهام يعقوب يؤكد أن العصابات أقوى من الحكومة

2020/08/20 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري عمليات الاغتيال للناشطين المدنيين في العراق.

وأكد الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر أن اغتيال الدكتورة رهام يعقوب وزميلاتها في محافظة البصرة يؤكد أن العصابات التي تستهدف كل من يخالفها الرأي والتوجه، أقوى من الحكومة التي لم تتمكن من إعتقال مجرم واحد أو الكشف عن قتلة المتظاهرين الثائرين، مختتما تغريدته بالقول المجد للشهيدة رهام ولكل شهداء العراق الجريح.

اغتيال الدكتورة #رهام_يعقوب وزميلاتها في #البصرة، يؤكد ان العصابات التي تستهدف كل من يخالفها الرأي والتوجه، أقوى من الحكومة التي لم تتمكن من اعتقال مجرم واحد او الكشف عن قتلة #المتظاهرين الثائرين المجد للشهيدة رهام ولكل شهداء #العراق الجريح.



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— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) August 19, 2020

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