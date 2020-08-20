وزير الشباب والرياضة يصل الى ديالى

2020/08/20 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس، إلى محافظة ديالى للوقوف على احياء مشاريع الوزارة في المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان”وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يرافقه وفد رسمي وصل الى بعقوبة وعقد اجتماع مع محافظ ديالى وبعض المسؤولين”.واضاف الحيالي،ان” الزيارة جائت لتحقيق 3 اهداف هي احياء […]

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