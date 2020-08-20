أسعار الذهب تصعد مع تجدد المخاوف الاقتصادية

2020/08/20 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر، إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1943.07 دولار للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع الأربعاء الماضي.وحذر مجلس الاحتياطي […]

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