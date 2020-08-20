التربية النيابية: التخصيصات المالية لعقود المحاضرين على طاولة مجلس الوزراء

2020/08/20 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ الفقرة الخاصة بالتخصيصات المالية لعقود المحاضرين، بعد أن صوت عليه مجلس النواب.

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