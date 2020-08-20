2020/08/20 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، الى محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل الى البصرة ويلتقي بقادتها الأمنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل الى البصرة ويلتقي بقادتها الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).