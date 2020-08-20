2020/08/20 | 11:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية ومدير جهاز الامن الوطني يصلان الى البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية ومدير جهاز الامن الوطني يصلان الى البصرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية ومدير جهاز الامن الوطني يصلان الى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).