ديالى تعلن تسجيل 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/20 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل80 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها حالة واحدة للكوادر الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية تبين بان 80 منها موجبة اي مصابة بينها اصابة واحدة للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.واضاف العزاوي،ان” […]

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