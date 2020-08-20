سلسلة مفاهيم شاذة في معاجم أنظمة الطائفية السياسية (المفهوم الثاني): - حسن خليل غريب

2020/08/20 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب سقوط مفهوم الأمن الوطني الواحد، لمصلحة أمن ميليشيات الأحزاب الطائفية مع الفوارق بالدرجة والوضوح، وليس بالمفهوم النوعي العام، حلَّت ميليشيات الأحزاب الطائفية في كل من لبنان والعراق، محل المؤسسات العسكرية والأمنية الموحدَّة وأمسكت بالقرار الأمني إلى جانب المؤسسات المشتركة.



وقد برز نفوذ الميليشيات في مظهرين أساسيين، وهما:-المظهر الأول: فرض اعتراف الدولة، مباشرة أو مداورة، بشرعية تلك الميليشيا ......





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